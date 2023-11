"Berlino", arriva lo spin-off de "La casa di Carta" incentrato sul celebre personaggio interpretato da Pedro Alonso

.

Sbarcherà su Netflix, il 29 dicebre 2023, uno spin off della serie spagnola che ha tenuto il pubblico mondiali incollato agli schermi per più di quattro stagioni, si tratta de "La Casa di Carta", che dopo la conclusione della serie incentrata sui Robin Hood più astuti della Spagna, ha deciso di dedicare una serie di episodi spin-off su uno dei personaggi più amati da pubblico, quello di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

La trama

Le vecchie abitudini non muoiono mai, infatti Berlino si trova nella capitale francese per rubare dei gioielli dal valore di 44 milioni di euro in una sola notte, un colpo che il personaggio ha elaborato nel suo periodo glorioso, prima di incontrare Il Professore.

La serie parlerà dunque di Berlino e del suo passato, ma lasciamo che siano i vostri stessi occhi a scoprire di cosa si tratta.

Netflix ha infatti pubblicato il trailer sui suoi canali social. «Alcune rapine, come alcune storie d’amore, sono irresistibili. Dal mondo de “La casa di Carta”, “BERLINO” solo su Netflix dal 29 dicembre», scrive la piattaforma.