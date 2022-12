Berlino, esplode l'acquario cilindrico più grande del mondo: un milione di litri di acqua in strada e 1.500 pesci nell'hotel

Paura a Berlino, in Germania: da stamattina i vigili del fuoco sono al lavoro perché è esploso l’acquario alto 14 metri dell’AquaDom, il più grande acquario cilindrico del mondo, nella lobby dell‘Hotel Radisson Blu: un milione di litri di acqua salata sono arrivati fino alla strada, persi 1500 pesci esotici.

Ci sarebbero dei feriti, forse due scrive la Bild. Sono circa 100 vigili del fuoco nelle immediate vicinanze del palazzo in un'operazione su larga scala: l'acqua potrebbe essere arrivata nei garage. Le ragioni dell'esplosione non sono ancora chiare, le indagini sono appena iniziate.

L’enorme acquario Sea life non è lontano da Alexanderplatz: all’interno, circa 1500 pesci tropicali vivono in una vera barriera corallina ricostruita. L’acquario si trova nel foyer del complesso edilizio DomAquaree: secondo il sito web di DomAquaree, l’acquario è stato ampiamente modernizzato entro l’estate del 2020.