Rubano gioielli per un valore di 113 milioni di euro: catturati i ladri di Dresda. La polizia teme che l'intero tesoro non verrà mai recuperato

Catturati i cinque ladri del furto di gioielli più discusso nella Germania post-crollo del muro di Berlino. Dove? In Sassonia, a Dresda. I ladri, nel 2019, rubarono oggetti preziosi per un valore di 113 milioni di euro dal museo statale della città nel 2019.

La polizia ha recuperato molti dei gioielli, tra cui una spada tempestata di diamanti, ma si teme che il resto del tesoro saccheggiato non venga mai ritrovato. Gli uomini, tutti membri di una nota rete di famiglie criminali, rischiano pene da quattro a sei anni.



I «Lupin» tedeschi

Si è trattato di un colpo pianificato nei minimi dettagli. La banda, che viveva a Berlino, ha visitato il sito più volte e ha preparato il punto d'ingresso in anticipo, utilizzando una macchina da taglio idraulica per segare le sbarre di una finestra protettiva prima di fissarle con il nastro adesivo. Poi, nelle prime ore del mattino del 25 novembre 2019, hanno dato fuoco a un pannello di interruttori vicino al museo, facendo piombare le strade circostanti nell'oscurità mentre due degli uomini si infilavano all'interno.

I filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno ripreso i ladri che indossavano maschere e brandivano asce mentre entravano nel Gruenes Gewoelbe - o Volta Verde -, sontuosamente decorato, e rompevano le vetrine per raggiungere il tesoro.

I ladri hanno poi spruzzato un estintore a schiuma sulla stanza per coprire le loro tracce prima di fuggire a bordo di un'Audi che hanno poi abbandonato in un parcheggio, dando fuoco al veicolo prima di fuggire a Berlino.

Dopo un'indagine durata un anno, la polizia ha effettuato i primi arresti. Tutti i condannati di oggi sono membri del cosiddetto «clan Remmo». In Germania esistono diversi "clan", reti familiari con radici arabe responsabili di grandi crimini organizzati, tra cui negli ultimi anni un'incursione in un grande magazzino e una rapina in banca.

Uno dei ladri di Dresda è stato precedentemente condannato per il furto di una moneta d'oro gigante, che pesava 100 kg, dal museo Bode di Berlino nel 2017. La moneta non è mai stata recuperata e si ritiene che sia stata smembrata o fusa.

«Ci sono persone che rubano opere d'arte per passione, ma in questo caso si trattava proprio del contrario», afferma Marion Ackermann, direttore generale delle Collezioni statali d'arte di Dresda. «Non avevano idea di ciò che avevano preso».

Inizialmente si temeva che, come la moneta d'oro, il tesoro fosse perduto per sempre. Ma molti degli oggetti rubati sono stati restituiti al museo dopo che tre degli uomini hanno confessato il furto e hanno accettato di divulgare l'ubicazione del bottino in cambio di pene più lievi come parte di un accordo con i pubblici ministeri.

Tuttavia, mancano ancora diversi pezzi, tra cui un diamante molto raro chiamato Pietra Bianca di Sassonia. Gli oggetti facevano parte di un tesoro raccolto nel XVIII secolo da Augusto il Forte, l'Elettore di Sassonia. Egli non solo accumulò pezzi ricoperti di diamanti e pietre preziose, ma progettò anche la Volta Verde in cui esporli.

Il professor Ackermann afferma che la perdita di una parte della collezione è stata particolarmente dolorosa perché il concetto di Augusto, allora come oggi, era che il visitatore dovesse vedere l'insieme nel suo complesso ed essere sopraffatto dalla varietà di colori e pietre.

L'audacia del furto ha sconvolto il mondo dell'arte. Ma l'effrazione ha anche sollevato interrogativi sull'adeguatezza delle misure di sicurezza del museo. Persino uno dei ladri si è detto sorpreso, durante il processo, di essere riuscito a segare le sbarre delle finestre apparentemente senza essere scoperto, nonostante il rumore generato dai loro attrezzi da taglio.

La professoressa Ackermann, che ha sottolineato che la responsabilità del concetto di sicurezza del museo è condivisa tra la Collezione d'Arte Statale di Dresda e un altro ente regionale, ha insistito sul fatto che il sistema di sicurezza è uno dei migliori in Germania. Ma, ha aggiunto, «in un sistema di sicurezza confluiscono molti aspetti. L'edificio, l'organizzazione e anche gli aspetti tecnici. E, come in una catena, ogni aspetto deve funzionare e, in questo caso, molte cose non hanno funzionato».

Secondo l'autrice, un sistema progettato per scansionare le pareti esterne del museo non ha funzionato e le guardie sedute nella sala di sicurezza centrale, che hanno visto lo svolgersi degli eventi sui loro monitor, hanno tardato a chiamare la polizia. La polizia ha aperto un'indagine su quattro guardie di sicurezza del museo, sospettando che avessero contribuito ai preparativi e reagito troppo lentamente all'irruzione, ma l'anno scorso ha chiuso le indagini.

Oggi il sistema di sicurezza è stato revisionato e il personale del museo si è dedicato al restauro dei gioielli.Gli esperti sono ottimisti sulla possibilità di riportare il tesoro di Augusto al suo antico splendore e, infine, di esporlo nuovamente al pubblico. Ma i curatori sono rassegnati alla perdita del resto del tesoro e accettano che è improbabile che la collezione torni a essere completa.