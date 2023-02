Bambina di cinque anni trovata in fin di vita in un parco, morta in ospedale. Fermato un 19enne

Orrore in un parco cittadino, dove una bambina di cinque anni è stata trovata in fin di vita da un passante ed è morta poco dopo in ospedale. È accaduto matedì sera al Bürgerpark di Berlino, nel quartiere Pankov. La polizia sospetta che si tratti di un omicidio: la piccola riportava i segni di almeno una ferita da arma da taglio. Per la sua morte è stato fermato un 19enne, che secondo le prime informazioni sarebbe parente della giovane vittima.

La bambina morta in ospedale

La bambina era scomparsa nel pomeriggio in un altro parco, distante alcune centinaia di metri, nello stesso quartiere. All'arrivo dei soccorritori la piccola era esanime, ma è stato possibile rianimarla e trasferirla in ospedale, dove è morta. Sul corpo della bimba, ha fatto sapere un protavoce della polizia di Berlino, sono state trovate ferite che fanno presumere si sia trattato di omicidio. Il ragazzo di 19 anni fermato si trovava vicino alla scena del crimine e al momento è solo sospettato dell'omicidio.