Ballando con le stelle, Mietta positiva al Covid. Selvaggia Lucarelli: «Sei vaccinata?». Lei non risponde

Mietta positiva al Covid salta la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Ma ieri la cantante era a cena con Sabrina Salerno che ieri sera era regolarmente in gara. Un vero e proprio giallo che non ha ancora trovato una risposta. La notizia, annunciata da Milly Carlucci, ha lasciato delusi i tanti fan della coppia Mietta-Maykel Fonts. La cantante, infatti, non è potuta essere presente in studio.

Anche il ballerino professionista si è sottoposto ad un tampone ed è in attesa dell'esito. «Purtroppo sono risultata positiva ma non ho sintomi, comunque sto molto bene», ha spiegato Mietta in collegamento dall'albergo. Poi il confronto con Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione. Alla domanda se fosse vaccinata, Mietta non ha risposto.

Mietta positiva, non è vaccinata?

«Mietta sei vaccinata?», chiede Selvaggia Lucarelli parlando con la concorrente collegata da casa che però non risponde e aggira la domanda. «Ma perché dobbiamo parlare di questo? Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno», risponde Mietta. Al contrario il ballerino Maykel Fonts fuga ogni dubbio: «Certo che sono vaccinato».

Resta da capire se sarà possibile, per Maykel Fonts, esibirsi in studio con Mietta pronta ad una performance a distanza (possibilità prevista dal regolamento della trasmissione). Tutto dipenderà dall'esito del tampone del ballerino. Intanto, però, si apre un vero e proprio giallo: come documentato da alcune storie su Instagram, la cantante ieri sera era a cena insieme all'amica Sabrina Salerno, anche lei concorrente di Ballando con le Stelle. L'attrice e cantante, però, è regolarmente in gara nonostante il contatto stretto e si esibirà con Samuel Peron.

