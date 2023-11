Ballando con le Stelle, incidente hot per Wanda Nara: ecco cosa è successo

Incidente hot di Wanda Nara a Ballando con le Stelle, alla fine di un'esibizione intensa col suo maestro di ballo Pasquale La Rocca: il vestito cede e le scopre un seno.

La fortissima intesa tra i due, il riconoscimento anche stavolta dei giudici della loro “super performance”. La clip ad evidenziare l’importanza della famiglia e dell’amicizia per Wanda, tematica su cui la moglie di Icardi si era già espressa nelle puntate precedenti: «Quando dicono qualcosa della mia famiglia mi fanno arrabbiare». Poi il messaggio di “body-positivity” lanciato da Nara: «Ho fatto cinque cesarei, la cicatrice è il ricordo della situazione più bella della mia vita, le gravidanze.

Non cambierei il mio corpo, con tutto quello che ho vissuto insieme a lui».

Non mancano commenti sullo stesso filone alla bellezza di Wanda, anche da parte di Erra dalla “tribuna popolare” e ballerina per una notte di questo episodio.

Il focus rimane sempre sul ballo. Nemmeno oggi alcun accenno al tema della malattia: Ballando con le stelle, come lei stessa ha dichiarato, per Wanda Nara è terapeutico: «Sto bene mi fa bene ballare. Questa sfida mi sta insegnando tanto e non solo a ballare, mi aiuta anche a togliermi tante cose brutte. […] Il ballo fa stare bene corpo e anima». Aveva dichiarato nelle puntate precedenti.