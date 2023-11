Ballando con le stelle, ex giurato in carcere per droga: in casa metanfetamina, ketamina e tre bottiglie di popper

Ballando con le Stelle, ex giurato arrestato. Rafael Amargo, un ballerino di flamenco accusato di traffico di droga, è stato trasferito nel carcere madrileno di Soto del Real per aver violato molte volte l'obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo a suo carico previsto per l'8 aprile.

L'artista è conosciuto in Italia per aver partecipato a diversi show tv: come giurato della nona e decima edizione di Ballando con le stelle, quindi come concorrente alla sesta edizione di Pechino Express, in coppia con Olfo Bosé.

L'arresto

In Spagna però rischia nove anni di carcere per aver spacciato metanfetamine e altre sostanze dalla sua abitazione nel quartiere centrale di Malasaña a Madrid.