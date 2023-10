Teo Mammucari, la frecciatina a Selvaggia Lucarelli e Mediaset: «Ho fatto anche io il giudice (a Tu Si Que Vales), mi sono rotto le scatole per anni»

Teo Mammucari è ancora uno dei protagonisti dello show di Ballando con le Stelle. Ironico, irriverente e molto divertente, le sue battute fanno ridere il pubblico e, forse, un po' meno la giuria. In particolare Selvaggia Lucarelli che, ancora una volta, si è scontrata con il concorrente. Già durante la prima puntata c'erano stati alcuni screzi tra i due, peggiorati, quasi sicuramente, in questa nuova puntata.

Cosa è successo

Ripercorriamo cosa è successo ieri, 28 ottobre, durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Teo Mammucari si è esibito con una samba non convenzionale, accanto alla sua insegnante, Anastasia Kuzmina.

I giudici hanno notato una crescita in Teo che, durante l'assegnazione dei voti, ha dato il meglio di sé, con battute e frecciatine. Quest'ultime non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli che ha commentato la loro esibizione con: «Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente».

A queste allusioni, Teo non si è fatto trovare impreparato, anzi e la risposta è stata una frecciatina molto sottile ai diretti concorrenti degli ascolti della serata del sabato sera, nonchè programma in cui la ex iena era giudice: Tu si que Vales​.

La frecciatina

«Io non so fare il concorrente? Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo», ha ribadito senza troppi giri di parole Teo Mammucari, facendo riferimento a Tu si que Vales, dove ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. La sua risposta pronta, tuttavia, non ha potuto evitare il voto di Selvaggia.

Il voto

«Il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente», ha motivato Selvaggia. Ma Teo Mammucari e la maggior parte dei telespettatori la pensa diversamente.

Il conduttore ha detto di voler bene alla giurata «come prima, anche se trovo ingiusto il tuo voto».

E siamo solo alla seconda...