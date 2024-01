Paolo Bonolis: «A giugno scade il contratto con Mediaset, ho bisogno di nuovi stimoli. Io a Sanremo 2025? Ecco come lo farei»

Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset il prossimo giugno. Il conduttore di "Ciao Darwin" e "Avanti un altro" è in scadenza di contratto. «Ho bisogno di nuovi stimoli», dice Bonolis a La Stampa. E allora, quale futuro per il conduttore? «Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura», dice Bonolis, che potrebbe quindi fermarsi. Eppure, c'è già chi lo vede sul palco dell'Ariston per Sanremo 2025. Lui, ha già qualche idea a rigurardo.

Bonolis lascia Mediaset?

Paolo Bonolis pensa quindi all'addio a Mediaset, casa sua ormai da tanti anni. Nessun attrito con l'azienda dei Berlusconi, ma il bisogno di fermarsi: «Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco». Bonolis spiega di essere stanco della «ripetitività» dopo 13 anni di "Avanti un altro". Il conduttore ha svelato anche che Mediaset gli ha proposto nuovi format, ma che lui ha rifiutato perché «non voglio condurre format di altri, ma programmi che invento io, come è stato per Ciao Darwin».

La polemica su Madre Natura a Ciao Darwin

C'è chi critica Paolo Bonolis e Ciao Darwin per la figura di Madre Natura. «L’atteggiamento patriarcale è sbagliato e va combattuto.

Bonolis torna a Sanremo?

Detto questo, a Ciao Darwin nessuno è obbligato a ballare o a fare Madre natura e lostesso vale per i maschi. Non c’è volgarità nel corpo umano. La vergogna è negli occhi di chi guarda. La morbosità è un’altracosa», ha detto. «Se una donna ha piacere di mostrare la sua bellezza non credo che il pubblico la disdegni. È una cosa che si fa dai tempi dell’avanspettacolo. Che poi, scusi, le ballerine come le si vuole far ballare, con la tuta da sci e lo skypass?», ha aggiunto Bonolis.

Come si suol dire, non c'è due senza tre. E allora, Paolo Bonolis tornerà a Sanremo? Il conduttore è dato in pole per il dopo Amadeus. E lui ha già le idee chiare sul come dovrà essere, se deciderà di tornare: «Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che “eventizzi” la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv».