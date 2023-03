Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli fuori dalla giuria? Milly Carlucci rompe il silenzio: «Nessuna inimicizia, ma...»

Selvaggia Lucarelli non ha nascosto che l'ultima edizione di Ballando con le Stelle per lei è stata piuttosto difficile. Spesso presa di mira dagli altri giurati e dai concorrenti, si è trovata a doversi districare in diverse situazioni, anche alla luce del fatto che il compagno era tra le persone in gara. Alla fine della trasmissione ha ammesso di non sapere se farà ritorno come giurata.

Milly Carlucci diplomatica

Se sulla presenza della Lucarelli a Ballando per il 2024 c'è un grande punto di domanda, parla anche Milly Carlucci che in un'intervista a Superguida Tv dice la sua: «Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno».

La verità

In modo molto diplomatico Milly smentisce i rumors su possibili dissapori tra i giudici, ma di fatto Selvaggia ha sempre dato una versione diversa dei fatti. La Lucarelli, comunque, in diverse occasioni ha lanciato messaggi che hanno fatto pensare a un suo allontanamento dal programma. Per ora nessuno sta pensando al nuovo cast, secondo la padrona di casa impegnata in un'altra trasmissione, ma tra qualche mese la verità verrà inevitabilmente a galla.