ASCOLI - È stato varato il Memorial Alessandro Troiani 2023, la manifestazione ascolana che viene organizzata da 24 anni dall’Ail per raccogliere fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, oltre che per ricordare lo sfortunato commerciante scomparso nel 1998. L’appuntamento si avrà in piazza del Popolo, scenario delle due ultime, trionfali edizioni della manifestazione, da 8 anni diretta artisticamente dal musicista, autore e produttore Dario Faini, in arte Dardust.

La nuova edizione

Le peculiarità della nuova edizione, fissata per la sera del 9 giugno, sono state svelate ieri mattina in collegamento via zoom dallo stesso artista, reduce dalle ultime tappe della sua nuova tournée. Lo spettacolo quest’anno vedrà accanto a lui come protagonista il rapper Lazza, uscito trionfante dall’ultimo Sanremo con il brano secondo classificato in gara e più amato in radio e nelle piattaforme degli ultimi mesi, “Cenere”, firmato dallo stesso Faini con Davide Petrella. Insieme a Dardust e all’esplosivo 28enne, che nel 2022 è stato l’artista che ha venduto di più, ci sarà la cantautrice Noemi. «Dopo le importanti partecipazioni degli ultimi anni non era possibile abbassare la qualità» ha esordito Faini nel presentare le star del Memorial 2023, rivolgendosi al sindaco Marco Fioravanti, all’assessore Monia Vallesi e al presidente dell’Ail, Giuliano Agostini, affiancato da Valentina Galati del Consiglio dell’associazione ascolana. « Nelle prossime settimane al cast si aggiungerà un altro artista musicale, mai venuto prima ad Ascoli e in questo momento autentico numero uno in Italia», ha aggiunto il music maker ascolano, che alla kermesse porta sempre coloro che hanno già lavorato con lui. Cosa già accaduta appunto con Lazza e con Veronica Scopelliti, in arte Noemi, che nelle edizioni 2021 e 2022 aveva partecipato al Festival con due canzoni firmate da Dardust.

L’ugola romana

E proprio a proposito del pezzo in gara lo scorso anno, l’ugola romana aveva detto di recente: «Con Dario conto di essere presto presente al suo memorial ascolano: ci siamo cimentati in una versione voce e piano di “Ti amo non lo so dire” e dobbiamo per forza farla in pubblico». «Questo è un modo per ricordare Alessandro e raccogliere fondi da devolvere poi all’ospedale ascolano: come Ail continuiamo a fornire macchinari per il reparto di ematologia, da poco al centro della sperimentazione di una nuova cura», ha aggiunto Giuliano Agostini, ricordando che il direttore artistico anche stavolta affiderà a un attore nazionale un monologo sul tema per aprire la serata.