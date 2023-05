ASCOLI - Per la seconda estate consecutiva il territorio ascolano diventerà la sede di una importante stagione di concerti. Sta infatti per tornare sotto i riflettori di varie location la rassegna “JazzAp”, il festival diffuso del Piceno che, nell’arco di circa un mese, permetterà di applaudire dal vivo grandi nomi della scena internazionale. Dopo il magnifico debutto dello scorso anno, che vide artisti del calibro di Paolo Fresu, Danilo Rea ed Enrico Rava, tra gli altri, nelle ultime ore ecco annunciata una prima, parziale, tranche di serate live 2023.



L’egida del Cotton Club



Dalla fine del prossimo mese di giugno, il cartellone porterà il jazz nella provincia di Ascoli, dalla riva del mare alle montagne, dai borghi alle città, sotto l’egida del Cotton Jazz Club. I primi concerti di “JazzAp”, già confermati, vedranno artisti imponenti della musica internazionale incontrare la straordinaria varietà paesaggistica del sud delle Marche. La sera del 30 giugno ad essere protagonista del festival sarà ad Offida il cantautore e pianista Sergio Cammariere, lo chansonnier lanciato dal Sanremo 2003 con il brano “Tutto quello che un uomo” e da poco tornato al grande pubblico con il tema d’amore dell’ultimo film diretto da Pupi Avanti, “La quattordicesima domenica”. In data 8 luglio, a Monteprandone, si esibirà uno degli assi italiani del jazz, Fabrizio Bosso, che sarà accanto a Javier Girotto in una serata “Latin Mood”, in cui il trombettista e il sax soprano-baritono saranno accompagnati dai musicisti Natalio Mangalavite, Luca Bulgarelli, Lorenzo Tucci e Bruno Marcozzi.



Successivamente, il 13 luglio, la rassegna sarà illuminata dalla voce potente di Dee Dee Bridegewater, tra le ugole d’oro femminili dell’universo black americano e per anni musa e partner, nella vita e in palcoscenico, del leggendario Ray Charles. La talentuosa artista, che fece conoscere in tutto il mondo “Just tell me why” e “Angel of the night”, versioni in inglese di “Perché lo fai” di Marco Masini e “Uomini Soli” dei Pooh, sarà in scena ad Ascoli. Altra grande data sarà quella del concerto del 14 luglio, in cui il concerto sarà ad appannaggio degli Yellowjackets, gloriosa band statunitense di fusion , attiva dal lontano 1981.

Anche il gruppo del brano “Lonely weekend” sarà dal vivo nel capoluogo piceno. Altra serata da ricordare, nell’ambito di “JazzAp” sarà quella del 22 luglio ad Acquasanta Terme, in merito alla performance “Globetrotter”, impreziosita dalla presenza del batterista Dave Weckl e del bassista Alain Caron. E ancora, il 29 luglio arriverà la magia di Gianluca Petrella, considerato fra i più dotati trombonisti internazionali, essendosi imposto nel 2006 e nel 2007 nella classifica per i migliori artisti emergenti a livello mondiale stilata dalla rivista statunitense Down Beat. La sua performance, “Cosmic Renaissance”, è prevista nello scenario di Castignano. “JazzAp” nasce dalla trentennale esperienza del Cotton Jazz Club Ascoli e dall’incontro con vari comuni che saranno la scenografia di un itinerario musicale che promette emozioni sotto le stelle.