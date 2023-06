Non solo i bambini faranno “oh!” davanti alle acrobazie che animeranno, nei prossimi tre weekend, i centri storici di Montelupone, Porto Recanati, Loreto, Numana e Recanati. Torna Art Festival, una manifestazione di spettacolo di strada inaugurata sette anni fa a Recanati, dove ieri si è svolta la presentazione ufficiale dell’edizione 2023. A partire da venerdì 23, sei appuntamenti con giocolieri, funamboli, musicisti, danzatori e maghi, in un palinsesto organizzato dall’associazione Whats Art.



La call di gennaio

È stato Gian Luigi Mandolini, che ne è il presidente, a illustrare alla stampa il programma, ricco di eventi, che vedrà la partecipazione di saltimbanchi marchigiani e stranieri. «Hanno risposto alla nostra call di gennaio – ha detto - gruppi e artisti da tutto il mondo, provenienti da Spagna, Perù, Argentina, Repubblica Ceka e Francia, per citarne solo alcuni. Siamo orgogliosi di questo festival, che, iniziato qui a Recanati, si è venuto via via allargando ai Comuni vicini. Dopo Porto Recanati e Numana, che si erano aggiunti l’anno scorso, ecco entrare a far parte della rete anche Montelupone e Loreto». Dopo i saluti dei “padroni di casa”, il sindaco di Recanati Antonio Bravi e l’assessora Rita Soccio, è stata l’assessora alla Cultura di Loreto, Francesca Carli, a partecipare la gioia di offrire a concittadini e visitatori, il 30 giugno, spettacoli di circensi, musicisti e, per i bambini, uno scultore di palloncini, tra il centro storico e il Belvedere. A Montelupone, dove Art Festival si apre venerdì prossimo, in piazza del Comune, con la Compagnia L’Abile Teatro, gli appuntamenti si triplicano: altre due serate sono fissate per il 23 luglio con la Compagnia Ludilò e il 25 agosto con l’equilibrista Damiano Massaccesi. «Un inizio in grande – ha commentato il vicesindaco Orietta Mogliani – che ci auguriamo sappia attrarre giovani e giovanissimi». Sabato 24 giugno, serata tutta internazionale a Porto Recanati: il sindaco Andrea Michelini ha annunciato che, al Parco Europa, si esibiranno compagnie italo-argentine di straordinaria abilità, tra clownerie e teatro-danza (il programma completo è consultabile sul sito recanatiartfestival.com). E dopo la tappa di Loreto del 30 giugno, Numana si accende, domenica 2 luglio, con proposte “da brivido”, con funamboli e acrobati. La cantautrice lucana Serena Matù, poi, presenterà il suo nuovo album “Siamo sotto al cielo”. Gran finale, l’8 il 9 luglio, a Recanati, dove Art Festival è nato. Qui, da via Roma a corso Persiani e dal chiostro di Sant’Agostino a Via Falleroni, si alterneranno tanti spettacoli, ognuno dei quali, come altrove, sarà replicato in due fasce orarie. Due mostre, all’Antica Torre e a piazzale Pascucci, e concerti rock completeranno l’offerta. In tutte le città, durante gli eventi si svolgeranno mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato, e sarà possibile gustare street food. «Art Festival, un progetto che unisce, si arricchisce ogni anno di un nuovo tassello, e di nuove proposte di spettacolo». Così il sindaco recanatese Antonio Bravi ha manifestato la soddisfazione di veder crescere un’iniziativa in cui il Comune ha subito creduto, sette anni fa. «Una scommessa vinta – secondo l’assessore Rita Soccio – soprattutto perché dimostra che collaborare, tra città vicine, si può, senza invidie né gelosie».