Il quartetto Fata in concerto all'arena La cava a Ripe San Ginesio

MACERATA - L'associazione musicale Appassionata e il Comune di Ripe San Ginesio presentano il Quartetto Fata in concerto.

Domenica 16 agosto alle ore 19 all'Arena La Cava, straordinario palcoscenico naturale circondato dai Sibillini, la formazione marchigiana di flauti si esibisce in un accattivante repertorio cross-over che prevede intensi classici della musica occidentale in un dialogo spumeggiante con brani di compositori giapponesi contemporanei.

Là ci darem la mano del Don Giovanni mozartiano mixata con La ragazza di Ipanema di Jobim... La Primavera di Antonio Vivaldi riarrangiata in chiave blues e jazz... Beethoven balla idealmente il mambo di Pérez Prado mentre gioca con la Wii.

Poi, arie d'opera celeberrime come Nessun dorma di Giacomo Puccini, divenuta suo malgrado colonna sonora del recente lockdown, e Imagine di John Lennon che le musiciste di Fuoco. Acqua. Terra. Aria (Fata) dedicheranno alle vittime del Corona virus.

Flautiste dalla ricca e variegata attività concertistica con partecipazioni a festival nazionali e internazionali, Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Alessandra Petrini ed Elisa Ercoli condurranno gli spettatori in un suggestivo viaggio in note suonando anche Cioccolata d'amore e Gelato con caffè, musiche giapponesi ispirate alla cultura italiana, ed altri brani ancora, tutti arrangiati da Lucia Paccamiccio, in arte EllePi79.

Dunque, con una proposta coinvolgente per un Ferragosto del tutto inedito Appassionata riprende la propria attività di promozione della cultura musicale ripartendo dall'entroterra maceratese, fra le zone più colpite dai sismi del 2016, e riannodando così la collaborazione con il Comune di Ripe San Ginesio con il quale aveva realizzato una serata musicale molto partecipata e particolarmente gradita nel 2018.



Biglietto unico a 5€, in vendita online su Ciaotickets e nei punti vendita Ciaotickets presenti sul territorio (l'elenco completo è consultabile online su https://www.ciaotickets.com/punti-vendita).

