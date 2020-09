“Concerti di Fine Estate” di Appassionata nell'Orto dei Pensatori

MACERATA - Sono cinque i “Concerti di Fine Estate” che Appassionata propone a settembre nell'Orto dei Pensatori in via Illuminati grazie alla collaborazione con l'Università di Macerata. Ad aprire il ciclo, venerdì 4 settembre alle 18.30, è il duo formato da Kateřina Ghannudi, all'arpa doppia e canto, e Goffredo Degli Esposti al flauto dolce ne "Il giardino dei piaceri", un concerto di musiche del Primo Seicento.

In programma ci sono alcuni temi con variazioni provenienti da Der Fluyten Lust-hof di Jacob van Eyck, la più vasta collezione di musica per uno strumento solista, il flauto, fino a oggi conosciuta e che comprende, fra gli altri, canti popolari, musiche di danza, melodie di salmi, e canzoni di importanti compositori, come Giulio Caccini e John Dowland. Il duo eseguirà anche le più antiche sonate per uno strumento solo e il basso continuo del Primo Barocco, composizioni in cui lo stile variegato, contrastante, di affetti e sentimenti, si alterna in maniera veloce e improvvisa, creando continui cambi di atmosfere, ritmi e sensazioni musicali.

Kateřina Ghannudi, praghese, laureata in arpa barocca e in canto barocco, svolge una intensa attività concertistica in Italia e all’estero come solista e come cantante-arpista in formazioni di musica antica. Si è esibita in festival del calibro di Wratislavia Cantans, Concertgebouw Amsterdam, Teatro Nacional de San José, Femas Sevilla, De Bijloke Gent, BaRoMus Rovinj, Carpino Folk Festival, Liechtenstein Museum Wien, Al Bustan Festival Beirut, per menzionarne alcuni.

Goffredo Degli Esposti, umbro, è specializzato nella ricerca e nella esecuzione della musica antica, tradizionale e nella world music con gli strumenti a fiato: flauti, cornamuse, zampogne e ciaramelle. Co-fondatore dell’Ensemble Micrologus con il quale tiene concerti in Europa e in America, ha realizzato registrazioni discografiche e radiofoniche e ha collaborato per le musiche di teatro e cinema, tra cui la colonna sonora di “Mediterraneo”, film premio Oscar di Gabriele Salvatores.

I Concerti di Fine Estate di Appassionata proseguono lunedì 7 settembre con i Solisti dell'Orchestra Mozart; venerdì 11 con Alessandro Cervo al violino e Adamo Angeletti al pianoforte; mercoledì 16 con Pamela Lucciarini al clavicembalo e voce e Guido Barbieri narratore e curatore della drammaturgia in "All'amore"; venerdì 18 Ottavia Maria Maceratini al pianoforte. L'iniziativa dei Concerti di Fine Estate è realizzata nell'ambito di Marche inVita - Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma, con il sostegno di Mibact-Direzione Generale spettacolo dal vivo, Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo, Marche Concerti. Partner tecnico è Valli pianoforte.

Biglietto unico a 5 euro (10 europer il concerto del 7 settembre). I possessori di voucher relativi ai concerti annullati lo scorso marzo possono rivolgersi alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini, aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12, il giorno del concerto dalle 17.30 in via Illuminati presso l'Orto dei Pensatori. Online su Vivaticket.

© RIPRODUZIONE RISERVATA