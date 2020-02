Concerto evento della star del piano Rana sul palco per Appassionata

MACERATA - Sabato 1 febbraio alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata concerto evento della star italiana del pianoforte, Beatrice Rana, per la stagione di Appassionata grazie alla collaborazione della Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti. A Macerata la pianista ventisettenne salentina propone un suggestivo viaggio fra le pagine più significative della letteratura pianistica: comincia con il Concerto nach Italienischen Gusto (Concerto alla maniera italiana) BWV 971 di Johann Sebastian Bach, compositore molto amato dalla Rana per l’umanità e la ricchezza di emozioni che riesce a trasmettere con la sua musica. Il programma del concerto di sabato prevede poi la Sonata n.3 op. 14 di Robert Schumann: nota anche come Concerto senza orchestra, è considerata un autentico capolavoro del Romanticismo musicale, pervaso com’è da una tensione febbrile e percorso da una successione di idee musicali che rivelano l’aspetto più immaginifico del compositore tedesco. La seconda parte del concerto si apre con il terzo quaderno di Iberia di Isaac Albéniz, opera simbolo del repertorio pianistico di primo Novecento. La serata si conclude nel segno di Igor Stravinskij. Biglietti a 5, 15 e 20 euro. Info: 0733230777. © RIPRODUZIONE RISERVATA