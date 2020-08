Maledetti Cantautori di Nicholas Ciuferri a FanoRocca

FANO - Un appuntamento con la storia della musica: domenica 16 agosto, alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana di Fano.

"Maledetti Cantautori" scritto da Nicholas Ciuferri è un concerto che sta avendo un ottimo riscontro di pubblico e di interesse in Italia. Ciuferri, che ha scelto di vivere fra Cagli e Cantiano, è una rivelazione nel campo di questo genere che unisce unisce racconti letterari a performance con musicisti che condividono con lui il palco.

Un percorso attraverso la vita e la musica di artisti che in comune hanno una vita difficile e un'incredibile produzione artistica. Il binomio tra storytelling e musica è valorizzato dalla narrazione da un punto di vista originale e incentrato su aneddoti ed elementi biografici meno conosciuti.



Lo scrittore e performer Nicholas Ciuferri presenta questi racconti recitati e interpretati con il commento sonoro di quattro musicisti e autori: The Niro, Riccardo Tesio (Marlene Kuntz), Cuordileone e Paolo Benvegnù, i quali poi risolvono la narrazione in un brano reinterpretato dell'artista di volta in volta raccontato.

Tra gli artisti di cui si raccontano le storie, ci sono: Leonard Cohen, Janis Joplin, Johnny Cash, Nick Drake, Elliott Smith, Jeff Buckley ed altri



Nicholas Ciuferri - Voce: I Racconti delle Nebbie, Maledetti Cantautori

Riccardo Tesio - Chitarra/Synth/Electronics: Marlene Kunts, I Racconti delle Nebbie

Nicola Cappelletti (Cuordileone) - Violino/Basso/Live electronics: Dino Fumaretto, Cuordileone, Lilith, I Racconti delle Nebbie



Questa iniziativa con direzione artistica di Massimo Puliani, è organizzata dal RTI Fano Rocca in collaborazione con il Comune di Fano Assessorato alla Cultura e la Regione Marche,



