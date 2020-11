“Zoom Beethoven” concerti gratuiti sul canale YouTube di Appassionata

MACERATA - La rassegna “Zoom Beethoven” propone concerti gratuiti da domani, sabato 14 novembre, fino a fine mese, sul canale YouTube dell’associazione Appassionata di Macerata. Nato nella scorsa primavera, il progetto portato avanti da “Appassionata” è oggi una concreta occasione per chi lavora nel mondo dello spettacolo dal vivo.

Teatri chiusi sì, ma non per questo bisogna rinunciare alla buona musica. Così, dopo che professionisti del calibro di Francesco Libetta e Alexander Romanovsky li hanno preparati, i giovani talenti marchigiani del pianoforte sono pronti ad esibirsi. L’hanno già fatto Claudia Canzian, Emanuele Agostini e Matteo Andreozzi, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Questo sabato, alle 21.30, toccherà a Caterina Dionisi. Domenica, stessa ora, si esibirà Niccolò Morganti. Alexander Sorokin suonerà lunedì 16 novembre, mentre Melissa Galosi sarà al piano martedì 17. Anche queste due esibizioni saranno alle ore 21.30. Ci sono altri tre appuntamenti: sabato 28 novembre con Maria Giulia Ercoli (ore 16) ed Alessio Santolini (ore 18); chiusura domenica 29 novembre, alle 18, con Eleonora Fazzini. I concerti vengono tenuti e trasmessi su YouTube dall’auditorium dell’ex asilo Ricci a Macerata, grazie alla collaborazione della scuola civica di musica, Stefano Scodanibbio.

«Un evento straordinario» l’ha definito la neo assessora regionale alla Cultura Giorgia Latini che vede questo evento, seppur solo online, come un «segnale positivo che non può che far bene in questo periodo che stiamo vivendo, anche come segno di speranza». Lei è d’accordo: del resto la musica fa stare bene, la cultura fa bene all’interiorità, e, cosa non trascurabile per l’assessora, è «il coinvolgimento di giovani musicisti, giusto che si investa sulle nuove generazioni». Quelle che hanno molto entusiasmo nel lasciarsi contaminare dalla bellezza, dall’arte e dalla cultura. Tutto dedicato a Beethoven, come si evince dal titolo della rassegna su Youtube. E la Latini, in attesa che, parole sue, «torni la luce dopo il buio», ha annunciato già un fondo per lo spettacolo dal vivo.

Appassionata di nome e di fatto: l’associazione da tredici anni per Macerata è un punto di riferimento del mondo musicale. «Per educare all’ascolto, alla conoscenza e alla pratica musicale dei vari generi e stili, con una particolare attenzione per la musica classica» il commento dell’assessora comunale alla Cultura del comune di Macerata, Katiuscia Cassetta. Da lei il ringraziamento all’associazione, per questa iniziativa che non può che far bene in questo periodo di emergenza. Coltivare la passione per la musica, almeno in modo virtuale, prima di potersi ritrovare tutti, pubblico e musicisti, dal vivo. E lei, la presidente dell’associazione, Daniela Gasparrini, ci tiene a ribadire che in questo periodo il suo gruppo non può che «sostenere i giovani musicisti». Il primo appuntamento, lo scorso 31 ottobre, è stato dedicato alla memoria di Emanuela Menghi, scomparsa un anno fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA