Ha poco più di trent’anni ma è uno degli attori marchigiani più attivi, anche a livello nazionale, che si muove tra teatro, cinema e televisione. Oggi alle 21 e domani alle 18, l’anconetano Daniele Vagnozzi approderà al teatro Panettone del capoluogo dorico con la sua prima regia scenica, in occasione dell’allestimento dello spettacolo “Tutti bene ma non benissimo”, cui il giovane performer ironizza sulla necessità onnipresente da parte delle persone di ricevere conferme attingendo alle teorie di guru onnipresenti sui social, coloro che sono blogger un po’ tuttologi, intenti a dispensare verità circa il saper vivere.

Lo studio

«In questo lavoro attingo ai miei veri studi di psicologia ma cerco di ironizzare e per farlo, in scena, mi aiuto con la musica e interagisco con il pubblico» spiega Vagnozzi a proposito di quello che si può definire una sorta di one man show. «Voglio stigmatizzare il bisogno di aiuto collettivo» aggiunge l’attore, che non si risparmia in scena, certo che il suo ultimo lavoro nasca dalla necessità di prendere meno seriamente i bisogni imperanti contemporanei. Un progetto coraggioso e impegnativo quello con cui Vagnozzi si presenta in teatro, al Panettone di Ancona, raccontando soprattutto il rapporto tra giovani e la psicoterapia in chiave di commedia. L’estro brillante presente in “Tutti bene ma non benissimo” l’artista lo mostrerà anche nel film di imminente uscita, “La spiaggia dei gabbiani” girato ad Ancona e atteso nelle sale in primavera, confermando la sua matrice duttile, negli scorsi mesi confermata da una fortunata trasferta a Los Angeles, un luogo in cui a chi recita è richiesto di saper fare tutto. Il monologo, di cui Vagnozzi è anche autore e regista, è accompagnato dalle musiche dal vivo di Ruben Albertini, da sempre suo amico.

«Anche lui di Ancona, ci frequentiamo dai tempi del liceo: volevo che la musica qui fosse determinante e Ruben ha creato per l’occasione brani inediti» racconta con entusiasmo dello spettacolo, che ha incontrato un'ottima curiosità del pubblico, che ha riempito in poco tempo la prima data e poi ha replicato quella in programma domani. L’attore, convinto che il web sia frequentato da individui dalle risposte troppo facili, si cimenta con una satira piena di ironia e di contenuto, abbandonano per un attimo i cast corali in cui si è ritrovato negli ultimi tempi, a cominciare dalla serie tv “Il Paradiso delle Signore”, dove ha interpretato una sorta di giornalista-squalo.

Il rapporto con il pubblico

«Il mio soggiorno americano, che mi ha fatto avvicinare ai club e recitare dal vivo, mi ha insegnato quanto sia importante sempre il rapporto col pubblico, che va avvicinato e rispettato » conclude Daniele Vagnozzi, consapevole - proprio a proposito del tema affrontato con la sua ultima fatica professionale - del valore che hanno avuto i suoi studi universitari. Biglietti presso Casa della Musica ( tel: 071.202588) mentre on line è possibile averli attraverso www.vivaticket.com