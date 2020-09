​L’anconetano Marco Marasca tra i vincitori della IX edizione di Bookciak, Azione!

ANCONA - L’anconetano Marco Marasca è tra i vincitori a Venezia della IX edizione di Bookciak, Azione!, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori. Marasca parla di isolamento generazionale nel suo “Tutti i giorni della mia vita”, realizzato insieme alla piemontese Marta Sappa, nella sezione Memory Ciak. Classe 1986, Marasca si laurea in Scienze politiche e intraprende la formazione cinematografica presso l’Accademia del cinema di Bologna e poi presso l’Università di Barcellona. Si trasferisce a Londra dove, per case di produzione cinematografica, si occupa prevalentemente della realizzazione di documentari. Prende parte alla realizzazione di documentari a tema sociale e ambientale in Bangladesh. Dopo diverse esperienze come filmmaker indipendente approda alla One More Picture, una società di produzione cinematografica, per la quale lavora come video editor e filmmaker.

