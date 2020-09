Anniversario di matrimonio per Chiara Ferragni e Fedez: i festeggiamenti social

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano i due anni di matrimonio e naturalmente celebrano l’anniversario su Instagram. I Ferragnez, coppia social per eccellenza, si sono detti sì il 2 settembre 2018 con una cerimonia celebrata a Noto che ha catalizzato l’attenzione dei media.

LEGGI ANCHE:

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Chiara Ferragni, foto sulla scalinata di Piazza di Spagna. Ma il cielo non convince i fan: «Com'è possibile?»

Tanto la Ferragni quanto Fedez hanno pubblicato dai rispettivi account diversi momenti della giornata di festa: dall’arrivo di Chiara all’altare col papà, passando per la cerimonia e la grande festa con ospiti che ha seguito, con tanto di luna park a tema appositamente realizzato per l’occasione.

I post vantano anche la presenza del figlio Leone, che al tempo aveva due mesi e sono accompagnati da dediche come “Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così” o “Per sempre sarà! September 1st, 2018”. Naturalmente non mancano i numerosissimi auguri (dati anche i numeri che registra la coppia sui social) da parte di fan e dei tanti amici vip.

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA