Baustelle in concerto alle Muse di Ancona: sul palco “Intimo sexy! Elvis a teatro 2024”

ANCONA - Baustelle, l’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è tornata live con “Intimo sexy! Elvis a teatro 2024”, il tour teatrale - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato per Bmg che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”.

Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono tornati on stage - più sexy e provocatori che mai - con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

Il tour farà tappa domani, martedì 9 aprile alle 21, al Teatro delle Muse di Ancona. Concerto organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 20, al botteghino del teatro.