Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: «Tu vuoi fregare la gente». Appena partita la prima puntata già la prima lite tra i "nemici" di Maria De Filippi. A scaturire le ire della Pettinelli il guanto di sfida lanciato da Zerbi a uno dei suoi.

Nel terzo round della prima manche di Amici 21, quello più importante perchè la squadra che perde ha già subito un eliminato, arriva la prima lite tra i due giudici e avversari Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Rudì, in coppia con la Celentano, scelgono di ussare il guanto di sfida e schierano Luigi contro Crytical.

«E’ un guanto equilibrato - dice Zerbi - perché entrambi sono musicisti e non dovrebbero avere difficoltà», la Pettinelli non è dello stesso parere e rifiuta di far esibire Crytical. «Devi essere equo e vero in quello che chiedi - sbotta la Pettinelli - non provare a fregare la gente»

La palla passa alla giuria. Sia Stash che Emanuele Filiberto ritengono il guanto di sfida non solo equilibrato, ma un momento di crescita. Di conseguenza la squadra della Pettinelli perde la sfida a tavolino e anche uno tra Alice, Dario e Albe.

