Il dietrofront di Al Bano: «Non mi ritirerò mai dalla musica, solo una pausa»

, ospite in esclusiva domani asmentisce categoricamente di volersi ritirare dalla musica. Nonostante gli acciacchi e il riposo "forzato" Al Bano non ha nessuna intenzione di lasciare il suo primo amore, si prenderà solo una pausa di qualche mese. In studio con lui la figliache spiega il perchè, invece, lei abbia deciso di non cantare più.«Ho detto e lo confermo - dichiara Al Bano - che il 31 dicembre farò un ultimo concerto in Polonia e poi mi prenderò due, tre mesi di pausa per rivedere il mio corpo e tutte le cose che vanno riviste, perché nonostante i due incidenti che ho avuto siano stati superati bene, non lo sono del tutto. Sarà una pausa forzata su consiglio di alcuni amici medici, ma non mi ritirerò mai».che gli chiede come sia stata la sua prima estate da single, Al Bano ha risposto: «Mi sono goduto questo dono di Dio che è il mio nipotino. Mi sto allenando a fare il nonno – e aggiunge – con cinque figli, una madre, gli amici, il nipotino non sono mai solo».Single, ma con ottimi rapporti con le sue ex Romina Power e Loredana Lecciso. «Romina è la madre dei miei figli, dall’altra parte anche Loredana è madre dei miei figli, se regna l’accordo è fatta. Io voglio creare armonia ovunque, nella musica e nella vita».E infine, Cristel spiega a Verissimo anche il motivo per il quale, dopo aver inciso due album abbia deciso di abbandonare la sua carriera di cantante: «Mi sono allontanata dalla musica perché non riuscivo a reggere il peso delle parole delle persone su di me. Hanno vinto gli haters».