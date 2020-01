«Al Bano e Romina pronti per Sanremo», l'annuncio di Cristiano Malgioglio su Instagram

Al Bano e Romina verso Sanremo. «Al Bano e Romina pronti a sbarcare al Festival». Ad annunciarlo su Instagram Cristiano Malgioglio. Autore insieme a Romina del brano inedito che la coppia presenterà alla kermesse canora.

«Ecco il duo più internazionale - scrive il paroliere - pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I'm very happy».

A quanto apprende l'Adnkronos, Al Bano e Romina potrebbero salire sul palco dell'Ariston non più come ospiti d'onore ma come concorrenti in gara.

