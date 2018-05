Notte dei Musei, parte il Grand Tour in 70 splendide strutture delle Marche

di Stefano Fabrizi

Come ogni anno a maggio, ormai da dieci anni, l’assessorato alla Cultura della Regione Marche promuove l’iniziativa Grand Tour Musei, insieme al Coordinamento regionale Marche di Icom Italia e in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Polo Museale delle Marche ed il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.Anche per questa edizione 2018 si prevede un appuntamento convegnistico in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (Treia, oggi) ed una serie di iniziative che a partire dalla Notte dei Musei (domani) con aperture serali, si protrarrà fino a domenica. Il tema proposto “Musei iperconnessi: nuove vie, nuovi pubblici” è stato accolto favorevolmente e con grande partecipazione da quasi 90 musei marchigiani che con le loro proposte al pubblico hanno saputo ben interpretarne l’importanza anche come spunto di riflessione. «Sarà un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale delle Marche – ha commentato l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – rappresentando anche un’occasione per riflettere sul ruolo dei musei come soggetti attivi nella società contemporanea, promotori di conoscenza e di dialogo tra le culture e le comunità. L’argomento proposto consente di essere declinato secondo le numerose chiavi di lettura che caratterizzano la ricca offerta culturale della nostra regione. Nelle Marche, regione in cui particolarmente ampia è la presenza di piccole realtà museali appartenenti a diverse tipologie, la tematica può rappresentare un’opportunità per considerare il ruolo strategico svolto dalle aggregazioni museali allo scopo di offrire servizi sempre più aggiornati e favorire una promozione anche turistica, generando economie di scala».Oggi Treia (Aula multimediale del Museo Archeologico) ospiterà un convegno organizzato dal Mab Marche in collaborazione con il Comune di Treia dal titolo “Musei archivi biblioteche iperconnessi. Nuovi approcci verso pubblici e utenti degli istituti culturali delle Marche” che vedrà impegnati esperti e operatori culturali dei diversi settori in un interessante dibattito ed un confronto di progetti ed esperienze.Domani, in occasione della Notte dei Musei, le strutture museali apriranno le porte per invitare alla partecipazione di iniziative musicali, mostre, visite guidate, degustazioni. La serata, promossa in tutta Europa, vedrà il prolungarsi dell’orario di apertura fino alle ore 1 di domenica per consentire a tutti un’affascinante visita notturna alle collezioni ed un diverso e innovativo modo di apprezzarle. Nella giornata di domenica 20 maggio proseguiranno gli incontri e le attività di animazione.Naturalmente l’iniziativa sarà promossa – mai come quest’anno, visto il tema – attraverso i tradizionali canali social regionali Facebook, Twitter dedicati a musei e biblioteche (@marchemusei). La valorizzazione di Grand Tour Musei avverrà anche tramite la partecipazione delle community e dei travel blogger presenti nel territorio marchigiano e protagonisti del digitale che, coordinati dalla Regione e dalla Fondazione Marche Cultura, promuoveranno e animeranno i musei con l’hasthag #grandtourmuseimarche2018.