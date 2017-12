Classici e nuove uscite: da Arbore a Jovanotti le idee regalo in musica

di Franco Gigante

Chi ha deciso di regalare un cd o un lp per questo Natale, ha l’imbarazzo della scelta, soprattutto fra i cofanetti, box e compilation, nonostante la crisi si faccia ancora sentire.“Wanted - The best collection” di Zucchero “Sugar” Fornaciari celebra la carriera di questo grande artista italiano di fama internazionale con il meglio di oltre 30 anni di musica e 3 brani inediti, nella versioni monumentale super deluxe e standard. “Vasco Modena Park” di Vasco Rossi è invece tutto il concerto con 3 ore e mezza di musica.“Tutte le migliori” di Mina Celentano contiene i più bei duetti e una selezione dei successi della loro straordinaria carriera nelle versioni standard con doppio cd, deluxe con quattro cd, vinile con 3 lp, vinili picture disc, box in edizione limitata numerata in esclusiva per Amazon e in digitale. “Soundtrack ‘97-17” di Elisa racchiude i primi venti anni della sua carriera, nella versione standard e in quella deluxe.“L’ostaria delle dame” di Francesco Guccini è una raccolta di concerti inediti dei primi anni ‘80. “Arbore plus” è una summa delle fantastiche “imprese” musicali di Renzo Arbore. “Eros duets” di Eros Ramazzotti è l’album con booklet di 36 pagine che celebra i più importanti duetti della sua carriera, in formato cd e vinile, e contiene ben quindici tra i suoi brani più famosi con Pavarotti, Tina Turner, Bocelli, Giorgia Cher, Santana. La special edition dell’album “Il mestiere della vita urban vs acoustic” di Tiziano Ferro comprende l’album originale e un disco inedito con brani da lui reinterpretati: ospita Levante con la quale ha duettato in “Valore assoluto”.Si celebra quest’anno il 40° anniversario di “Figli delle stelle” che ha segnato la svolta nella carriera di Alan Sorrenti. La regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena si è rimessa in gioco con “Duets – Tutti cantano Cristina” che contiene i brani dei cartoni animati più famosi presentati per la prima volta in duetto con J-Ax, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Loredana Bertè, Baby K, Arisa, Emma, Elio, Noemi, Benji & Fede.“Come è profondo il mare” legacy edition di Lucio Dalla esce a 40 anni di distanza dalla prima pubblicazione in versione cd (“Come è profondo il mare” + cd bonus con 7 brani live in versione inedita + libretto 40 pagine) e lp. “Tu che m’ascolti insegnami” di Fabrizio De André è la nuova raccolta con i brani rimasterizzati in alta definizione. “Masters” di Lucio Battisti come mai ascoltato prima comprende 60 brani rimasterizzati.“Quando” di Pino Daniele è il cofanetto del percorso artistico dal 1981 al 1999 in un libro di 72 pagine, 6 cd con 95 brani rimasterizzati dai nastri originali, 14 provini, demo e versioni alternative mai pubblicati + il dvd del film “Pino Daniele - Il tempo resterà”, disponibile anche in versione light box edition su 3 cd. “Aida legacy edition” di Rino Gaetano comprende libretto, cd originale e un secondo cd con liv’ e inediti di Cocciante, Grignani, Moro e Briga.Il nuovo album di inediti “Amore gigante” di Gianna Nannini è caratterizzato da 5 colori esplosivi per la copertina e nella versione deluxe vi è un secondo cd “Sotto la pioggia – Live a Verona”. Vasta la scelta fra i cd con inediti: “Oh, vita!” di Jovanotti (in attesa di vederlo a giugno nelle Marche), “Possibili scenari” di Cremonini, “Amore che torni” dei Negramaro, “Dediche e manie” di Biagio Antonacci, “D’amore d’autore” di Gianni Morandi, “Nel caos di stanze” di Levante, “Insieme” di Facchinetti Fogli, “Prisoner 709” di Caparezza, “Gentleman” di Gué Pequeno, “Emotional tattoos” della PFM in due versioni diverse tra loro italiana e inglese, “Mania” di Riki, “Oggi più che mai” di Thomas, “French touch” di Carla Bruni.