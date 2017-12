Quanta musica nel periodo delle feste: è tempo di blues, gospel e danza

di Andrea Maccarone

Teatro, musica, danza. E l’immancabile gospel. Non è natale senza il suono che scalda il cuore. Così le festività si ammantano di note “soul” per far vibrare le corde più profonde dell’anima. Ma il “mood” natalizio è anche allegria. Da questa settimana alla fine dell’anno si sussegue una carrellata di appuntamenti spalmati su tutta la regione. Parola d’ordine: buone vibrazioni.È l’addobbo perfetto per un Natale in grande stile. Senza, non ci sarebbe atmosfera. E allora i maggiori teatri marchigiani danno sfoggio dei cori gospel più coinvolgenti. Sabato sera al teatro delle Muse di Ancona (21,30) arriva The Harlem Voices feat. Dr Eric B. Turner: nientemeno che il Pastore che cantò per Obama. Sette elementi, cinque voci e una sezione ritmica costituita da tastiera/basso e batteria. Artisticamente, gli Harlem Voices non ne vogliono sapere di essere etichettati sotto un genere preciso ma amano dilatare i confini del genere gospel e creare melodie dinamiche arricchite di armonie, portando l’ascoltatore ad assaggiare i colori r’n’b, soul e funky. Ingresso da 7 euro a 25 euro a seconda dei settori. Prevendite geticket. E sempre sabato sera al Teatro Fortuna di Fano (21,15) si esibiranno gli United Voices of Gospel: gruppo di artisti originari del Nord-Est degli Stati Uniti, composto da coristi gospel professionisti di grande talento e riconosciuti nell’ambito della musica gospel statunitense. Biglietti da 10 a 25 euro a seconda dei settori. Prevendite Liveticket.Sanseverino Blues serve un poker di veri assi del gospel e della musica black. Si comincia la sera del 25 dicembre (21,15) al Teatro Verdi di Pollenza con il sestetto di Tammy McCann, la cantante di Chicago, che, dopo anni di tour europei con la formazione gospel, dal 2000 si è dedicata al jazz dove esprime a fondo il proprio talento vocale. Il 26 dicembre, invece, al Teatro Piermarini di Matelica arrivano da Charleston i The Followers of Christ (21,15), sestetto di giovani cantanti cresciuti artisticamente nella grande corale South Carolina Mass Choir, diretta da Michael Brown. Hanno partecipato al Concerto di Natale, trasmesso da Canale 5 dall’Auditorium di Roma, insieme ad Anastacia, Lola Ponte, Angelique Kidjo e altri artisti. Venerdì 29 dicembre (21,15) al Teatro Feronia di San Severino Marche è di scena il grande e prestigioso coro del Nebraska di Markey Montague: The Salem Baptist Mass Choir, composto da 10 cantanti e musicisti, tra cui spiccano voci soliste incredibili, che vantano collaborazioni con artisti del calibro di Kirk Carr, Byron Cage e il Mississippi Mass Choir. Infine il 1 gennaio alle 17 al Teatro Lanzi di Corridonia arriva il settetto gospel funky The Charleston Gospel Singers per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. È un nuovo progetto musicale nato dalla ricca tradizione gospel della South Carolina, creato da due straordinari artisti, Mildred Daniels e Tony Washington. Infobliglietti: 339/6733590.Martedì 26 dicembre al Politeama di Tolentino (17,30) Riccardo Foresi insieme alla That’s Amore Swing Orchestra presenta “Swing Christmas”: lo spettacolo con i brani di Natale più amati e conosciuti in versione swing. Si tratta del primo appuntamento della rassegna “Altri percorsi in musica” dedicata ai sound differenti della musica dagli anni ‘40 ad oggi, un percorso musicale tra generi diversi per delle serate tutte da scoprire. Biglietto 15 euro + prevendita.“Teatro Sanzio feste in musica!” è un trittico di appuntamenti promossi dal Comune di Urbino con l’Amat. Dopo “Mogol e Sgarbi. Incontro tra parole e musica”, la rassegna prosegue il primo gennaio (ore 17) con il Concerto di Capodanno della Gioachino Orchestra diretta da Michele Mangani che esegue brani di Strauss, Morricone, Williams, Badelt, Bernstein, Márquez e Piazzolla.Ultimo appuntamento del 7 gennaio (ore 17) è con Tributo a Frank Sinatra di The voice group. Info biglietti: 0722-2281.È arrivato il Santo Natale ed ecco il tradizionale Concerto con la Prof.ssa Francesca Landi (violino) e il Coro “Cardinal Petrucci” diretto dal M° Martelli dott.ssa Mariella: un appuntamento musicale sacro di grande interesse per gli estimatori della Musica colta che si terrà, presso la Chiesa di S. Giovanni Battista in Jesi, lunedì 25 dicembre alle ore 9,45.Dopo lo straordinario successo de Lo Schiaccianoci di Amedeo Amodio proposto lo scorso anno, alle Muse viene presentato, in prima regionale, giovedì 28 dicembre alle ore 20.45, il fiabesco allestimento Coppélia, che avrà come protagonisti i primi ballerini Anbeta Toromani e Alessandro Macario, talenti acclamati sui palcoscenici di tutto il mondo.Con una produzione del Teatro Pubblico Ligure, su progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi, l’Associazione “La Guglia”, porterà ad Agugliano mercoledì 27 dicembre, alle ore 21, al cinemateatro Ariston, lo spettacolo “Una serata pazzesca, Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio”. Lo spettacolo si articola con aneddoti divertenti, incontri e pezzetti di storie vissute direttamente da Solenghi e Villaggio, poi arriva la lettura dei libri di Villaggio, dei suoi pensieri, dei suoi racconti, rivelandone la sua forza di scrittore. E’ possibile prenotare i posti numerati o avere informazioni al numero 331/8400472 tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dalle 18 alle 19.30.Il PalaPrometeo di Ancona si trasforma in una fiabesca pista di pattinaggio sul ghiaccio. Arriva in città il prossimo 29 dicembre lo spettacolo “Beauty and the beast on ice”. La Bella e la Bestia, in questo nuovo e suggestivo show, vede come protagonisti le stelle del pattinaggio artistico russo che incontrano il pubblico nella fiaba più romantica. Un successo internazionale, con oltre venti pattinatori, cambi di costume, scenografie ed effetti speciali sapranno conquistare il cuore degli amanti della buona musica, del ballo e della danza sul ghiaccio. Mentre coreografie, volteggi e acrobazie aeree mozzafiato sapranno stupire, in un crescendo di emozioni tutta la famiglia, fino al lieto fine. Il racconto fatto di tragedia, amore, vendetta, promesse e magia scivola sul ghiaccio, mentre Bella si innamora della Bestia rompendo l’incantesimo che ha maledetto il principe, nella storia amata dal pubblico di ogni età. Saranno previsti due spettacoli (ore 16.45 e 20.30). Biglietti già disponibili nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.