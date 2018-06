Giulia De Lellis e "Madre Natura" Paola Di Benedetto: in riviera arriva la bellezza

di Marco Chiatti

Esplode nel weekend il divertimento in Riviera. Ora che anche il calendario dà il via ufficiale alla stagione estiva, non resta che scatenarsi in pista sotto le stelle, ma con l’handicap di stasera dove si prevede pioggia.Salta l’appuntamento con Leee John degli Imagination allo Shada di Civitanova. Mentre sono in forse le serate a La Terrazza e Medusa di San Benedetto; Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio e Chalet del Mar di Fano. Si balla invece al Megà di Senigallia nelle tre sale tra liscio, latino e house con orchestra, dj e animazione.Allo Shada di Civitanova serata evento dedicata al mare sconfinato, alla vastità dell’oceano e del suo blu intenso: “Infinity Poseidon”, guest voice Faber. Il Le Gall di Porto San Giorgio va con un’altra doppietta da non perdere: la madrina della serata sarà l’affascinante Paola Di Benedetto alias Madre Natura di Ciao Darwin, e in consolle la voce storica di Enzo Mammato. Al Mamamia di Senigallia per Mamamia Festival Estate 2k18, arriva Tedua in concerto con Mowgli Tour, sulla scia del grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Mowgli – il disco della giungla”. Mentre alla Baia Imperiale di Gabicce Mare arriva Giulia De Lellis, chiacchieratissima protagonista di reality e soprattutto vicende amorose da rotocalchi quotidiani. È già ormai a pieno regime La Terrazza di San Benedetto del Tronto, con la buona musica, la bella gente e la vista speciale su tutta la Riviera delle Palme. Bagni Andrea a San Benedetto propone “Uno spettacolo di cena” un must per l’Estate 2018. Al Cayo Coco di Porto Recanati si baila latino con l’animazione dei due staff Mundo Latino + Floridita. Mentre allo Chalet Del Mar di Fano, Concorso Nazionale Miss Grand Prix. Al Megà di Senigallia l’orchestra di Daniele Tarantino.