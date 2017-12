Donoma stupisce con Aida Yespica, Francesco Monte ospite del Sui

di Marco Chiatti

Weekend prenatalizio in cui il by night marchigiano sfoggia numerosi regali per i suoi aficionados pronti di nuovo a scendere in pista.Bel regalo di Natale nel venerdì notte del Donoma di Civitanova Marche: per “Vacanze di Natale” arriva Aida Yespica, la stupenda soubrette venezuelana, una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip. Apertura speciale per il Sui Club di Ancona che ospita Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Al Miami di Monsano ospite da “Uomini e Donne” Mattia Marciano. Il Sottovento di Numana in vista delle festività natalizie invita “Tutti Sotto Il Vischio”, cena spettacolo e dopo cena. Il Kontiki Club by La Terrazza di San Benedetto è “Hola Chica” pre Natale e Capodanno. All’Ethò di Marzocca Sugar X-Mas Swing, special event Ale Masca DJ & Ingo Swing Singer. Classic & Urban Latin il venerdì della Playa Rosa di Porto Recanati, in consolle Tommy Elle.Il Donoma di Civitanova propone “Vida Loca”, il format più ballato d’Italia, una speciale One Night a base di Reggaeton, Hip Hop, Pop e DanceHall più esclusiva d’Italia. Al Miami di Monsano super ospiti Eiffel 65. 100% Hit Dance Anni ‘90. Il Superevento con la Musica Dance che ha fatto la Storia, solo hit dal 1990 al 2005. In consolle Tommy, Corrado Cori, Monica Kiss, Fabrizio Fattori, Gianca, Jack. Al Mia di Porto Recanati Special Guest Dj’s From Mars. Altro evento Remix Autunno Inverno al Finis Africae di Senigallia, cena e divertimento dopo cena, in consolle Enrico Filippini. Al Mamamia di Senigallia torna All Or Nothing - One Shot Party! Saranno ben 3 gli artisti ad esibirsi live sul palco: Coma Cose, Ketama 126 e Pretty Solero. Dopo i concerti la musica continua con i dj. Al Noir Club di Jesi gli studenti del Liceo Scientifico Da Vinci di Jesi presentano al Noir Club: “The Great Masquerade Gala”. Eleganza e maschera al viso saranno gli ingredienti fondamentali per una serata indimenticabile. All’Ethò di Marzocca la serata parte già dalla cena con musica e dopocena La Combinación Perfecta, Zoro dj (Milano) Alexio dj (Torino) La Essencia dj (San Benedetto). All’U-bahn di Ancona un omaggio all’indimenticabile Francio Califano: “Non escludo il ritorno”. Mentre al Kontiki by La Terrazza di San Benedetto djs Toni BB & Andrew, vocalist Paolo Love. Al Sui Club di Ancona il tradizionale sabato a cura dello staff di Latin Power Entertainment.