Agnelli, Maionchi, Fedez e Asia Argento: arriva la carovana di X Factor

Il veterano Cattelan

Dopo i casting di Roma e Milano, è tempo di audizioni per X Factor, il talent show di Sky Uno HD, prodotto da FremantleMedia Italia. Il primo appuntamento per conoscere da vicino i giudici è a Pesaro da domani a lunedì all’Adriatic Arena. Al tavolo per la prima volta insieme la nuova giuria composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e, al suo debutto da giurato, Asia Argento.A tenere le fila il veterano Alessandro Cattelan, che dal backstage sosterrà gli aspiranti concorrenti. Per assistere alle registrazioni basta inviare una e-mail all’indirizzo pubblico.pesaro@xfactor.it indicando la data di partecipazione e il numero di posti. L’ingresso è gratuito e consentito ai maggiori di 12 anni. Gli spettatori minorenni possono accedere solo se accompagnati da almeno un genitore e con liberatoria firmata da entrambi i genitori. Davanti alla giuria in cerca dei talenti della dodicesima edizione di X Factor si presenteranno solisti, cantautori, band e gruppi vocali selezionati nel corso dei casting. Solo chi, tra gli aspiranti conquisterà almeno 3 sì, avrà la possibilità di accedere alla fase successiva dei Bootcamp. Le categorie sono sempre le stesse: Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi che comprende le band e le formazioni vocali.