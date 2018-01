La parodontite: un'infezione molto pericolosa e troppo spesso trascurata

di Alessandra Cicalini

La parodontite

Scarsa informazione

Nell’ambito del VI Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, promosso da FederAnziani la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, ha presentato un documento che identifica le criticità in tema di tutela della salute orale e propone soluzioni concrete per la prevenzione e la cura, in particolare della malattia parodontale.«La parodontite è una malattia infiammatoria causata da batteri che distrugge i tessuti di supporto dei denti ed è la 6° malattia cronica più diffusa al mondo. In Italia colpisce oltre il 50% della popolazione, nel 10-14% dei casi in forme gravi, aumentando il rischio di patologie sistemiche come il diabete e le malattie cardiovascolari – afferma Claudio Gatti, Presidente SIdP – Insieme alla carie è la causa principale di perdita dei denti con forte impatto socio-economico e sulla qualità di vita. Ogni anno oltre 2,5 milioni di italiani ricorrono alla protesi fissa o mobile, di cui 1 milione a causa della parodontite, con costi che toccano i 2,5 miliardi di euro all’anno per le sole spese odontoiatriche, senza contare i costi relativi alle gravi ripercussioni di questa subdola malattia sulla salute generale».«Nonostante questi dati preoccupanti, in Italia non esistono adeguati programmi di informazione e prevenzione e solo 1 italiano su 4 è consapevole di essere malato di parodontite e ne conosce realmente le conseguenze – commenta Mario Aimetti, Presidente eletto SIdP e Presidente della Commissione di Parodontologia e Implantologia che ha elaborato il documento di proposta – Il 90% di coloro che soffrono di disturbi parodontali non ha ricevuto una diagnosi corretta tanto che solo 1 su 100 viene sottoposto a cure specifiche e le strutture pubbliche o convenzionate coprono appena il 5,4% delle prestazioni odontoiatriche. È necessario costruire un servizio sanitario più a misura di cittadino: a tal fine, la SIdP, alla luce del confronto con le categorie di medicina generale, propone il potenziamento del ruolo della Sanità Pubblica in collaborazione con gli specialisti di area medica, attraverso campagne di comunicazione».