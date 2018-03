La Cimarella: sapori dal Portogallo in uno "spaccittu" di campagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Non fatevi ingannare dall’aspetto di “spaccittu” di campagna: appena 30 coperti e arredo d’antan lungo la strada provinciale che da Villa Potenza conduce ad Appignano. Piuttosto, chiudete gli occhi e lasciatevi inebriare dagli odori che escono dalla cucina. Qui si mangia un bacalhau da 5 stelle, merito del cuoco portoghese che nelle Marche ha importato il meglio della tradizione lusitana. Se in Portogallo, si dice, esistono ben 366 modi diversi di cucinare il baccalà, alla Cimarella potrete gustare un intero menu ad esso dedicato in cui trovano espressione le più rappresentative ricette nazionali. Si parte dall’antipasto (crocchette, crostino e filetto in crosta di pancetta con aceto balsamico), per poi passare alle mezze maniche al ragù di merluzzo salato, quindi al baccalà al forno servito sia nella variante ai funghi che con le olive e pomodorini. Da 28 a 32 euro.Info La Cimarella, via de Nicola Macerata – 07331834615.