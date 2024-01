Animali uccisi, dal gatto fatto annegare al pitbull bruciato a Palermo: 4 casi in un mese. Le storie di maltrattamenti

Continua la strage degli animali. Al caso del gatto Leone, scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada ad Angri, in Campania, e a quello di Aron, il cane legato e bruciato vivo dal suo padrone a Palermo, si è aggiunto oggi un nuovo terribile racconto di violenza, ancora una volta nei confronti di un animale. A farne le spese questa volta è stato un gattino, spinto con un calcio in una fontana da una ragazza ad Alberobello, in Puglia.