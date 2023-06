Testamento Berlusconi: la villa di Arcore (e 100 milioni) a Marta Fascina. Ecco a chi vanno barche e opere d'arte. Le 10 cose da sapere

Conto alla rovescia per conoscere il testamento di Silvio Berlusconi. L'apertura dovrebbe avvenire la prossima settimana, presso lo studio del notaio Arrigo Roveda, in via Mario Pagano a Milano, alla presenza degli eredi, cioè i cinque figli. Allora si conoscerranno le ultime volontà, quelle definitive, del fondatore della Fininvest e di FI. Non dovrebbero esserci sorprese clamorose rispetto alle aspettative che lui stesso da alcuni anni, aveva lasciato trapelare: la gestione del gruppo Fininvest con MFE-Mediaset, la quota in Mediolanum, Mondadori resterà saldamente nelle mani di Marina e Pier Silvio, i figli nati dal matrimonio con Carla Dall'Oglio. E' su come il Cavaliere ha voluto destinare l'altra parte del patrimonio che c'è attesa mista a curiosità. E alla quasi moglie Marta Fascina cosa ha lasciato. Vediamo la situazione in 10 domande.