Berlusconi, nel testamento a Marta Fascina 100 milioni e la Villa di Arcore?

Manca ancora qualche giorno prima di conoscere il testamento di Silvio Berlusconi. La sua morte, lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni, ha dato il via a quella che è una corsa alla scoperta della sua eredità che vede la compagna Marta Fascina, 33 anni, e i figli del Cavaliere, come assoluti protagonisti.

Entro il 3 luglio, infatti, è prevista l'apertura delle ultime volontà dell'ex premier. La data è quasi certa, visto che il giorno dopo saranno presentati i palinsesti di Mfe-Media For Europe e cioè di Mediaset di Berlusconi.

Tra oggi e domani i riflettori sono puntati sull'assemblea Fininvest che si riunirà giovedì 29 giugno per la prima volta, dalla morte del leader Silvio Berlusconi. Prevista in assemblea, l'approvazione del conto dello scorso anno (nel 2021 il fatturato aveva superato i 4 miliardi di euro, con profitti di circa 360 milioni di euro).

Cosa andrà, dunque, a Marta Fascina? Lascerà Villa San Martino ad Arcore o potrà continuare a viverci? Cosa ne pensano i figli dell'ex premier?

Berlusconi, il nodo dell'eredità a Marta Fascina

Marta Fascina, compagna del defunto Silvio Berlusconi, dal giorno dei funerali non ha mai lasciato Arcore e con lei ci sarebbe spesso il padre Orazio, uno dei pochissimi che aveva accesso all'ospedale San Raffaele, almeno nel penultimo ricovero del leader forzista.

Come riportato su La Stampa, ci sarà tempo per la suddivisione di un tesoro da oltre 6 miliardi di euro, ma per la 33enne sarebbe prevista una somma che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, oltre l'usufrutto della villa di Arcore.

La deputata, fino ad ora rimasta in silenzio, resterà a Villa San Martino finchè vorrà con il placet della famiglia di Berlusconi, e molto probabilmente non avrà nulla a pretendere sulle aziende.

Sul ruolo che la giovane compagna dell'ex premier avrà nel partito Forza Italia, gli azzurri sono divisi tra le uniche due strade percorribili: ha già un impegno, quello di deputata, secondo alcuni; le va riconosciuto qualcosa perché è stata negli ultimi anni la persona più vicina al "capo", secondo altri.