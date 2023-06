Berlusconi morto, l'ultimo saluto della Curva Sud ad Arcore: «Nessuno potrà sostituirlo»

Lo avevano promesso e hanno mantenuto la parola. La Curva Sud di San Siro si è mobilitata per dare un ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Il cuore del tifo del Milan, ha voluto rendere omaggio al presidente dei record e della leggenda. Il Cavaliere, al comando della società rossonera, è riuscito a vincere ben 29 trofei e la notizia della scomparsa non poteva lasciare indifferenti gli ultras milanisti.

La Curva Sud ad Arcore: «Nessuno potrà mai sostituirlo»

Alle 21:00 in punto, come annunciato in un comunicato ufficiale, si sono radunati al parcheggio di via San Martino.

Con le loro maglie rossonere e una rosa in mano, si sono spostati in gruppo per raggiungere la casa di Berlusconi e con alcuni cori hanno salutato l'indimenticabile presidente.

«Nessuno potrà mai sostituirlo, siamo in lutto per la scomparsa», hanno detto ai giornalisti presenti e, uno a uno, hanno lasciato la rosa rossa insieme a sciarpe bandiere, per omaggiare il loro amato presidente.