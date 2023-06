Berlusconi e lo sport marchigiano: la prima delusione ascolana, il capitano pesarese e l'aiuto all'Ancona fallita

ANCONA - Tra i migliori presidenti calcistici di sempre. Così Silvio Berlusconi è considerato, a ragion veduta, da tifosi e addetti ai lavori. Quanto fatto, e vinto, con il Milan è sotto gli occhi di tutti così come l'ultima avventura con il Monza portato in pochi anni dalla Serie C alle terre di mezzo della Serie A. Nel corso del suo cammino, fatto di trofei in Italia, in Europa e nel mondo i suoi destini pallonari si sono intrecciati anche con le Marche. Pochi episodi ma significativi, che riviviamo insieme

Continua...