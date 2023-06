Berlusconi, quanto valgono i quadri? La stima su 2500 dipinti (gran parte provenienti dalla Russia)

Nel patrimonio di Silvio Berlusconi ci sono anche i quadri. E tra chi ha trascoso parte della propria esperienza con il fondatore di Forza Italia, c’è anche il presentatore Alessandro Orlando. Un volto noto delle vendite televisive serali e notturne. Nella carriera sul piccolo schermo, tra emittenti locali e palinsesti nazionali, cercava il miglior acquirente per i prodotti esposti in offerta nelle fasce orarie del prime time (dalle 21 in poi), della seconda e della terza serata.

Il suo punto di forza sono sempre stati i quadri. Tra i suoi clienti? Anche il Cavaliere. Come raccontato in una sua recente intervista rilasciata al giornalista Edoardo Lusena e apparsa sul Corriere della Sera di sabato 17 giugno, dove rivela diversi particolari.

L'incontro

«Era il 2018 – ha esordito nel suo racconto – ed ero in diretta come ogni sera dalle 21 all’una di notte. Attorno alla mezzanotte era prassi mettere all’asta il quadro più importante della sessione: quella volta avevamo un dipinto di un pittore fiammingo risalente a fine Settecento, raffigurante una Madonna con un bambino.

La telefonata di Marta Fascina

Alzo la cornetta e il primo interlocutore si identifica come Silvio Berlusconi, offrendo 50mila euro. Io non gli credo e riattacco senza troppi problemi».

Il problema è che dopo poco questa persona – che prima aveva telefonato da un numero privato – richiama in redazione (questa volta dal fisso di casa) e lascia parlare una voce femminile, “che poi scoprimmo essere quella di Marta Fascina“. Si apre, così, ufficialmente l’asta per il quadro olandese, poi aggiudicatosi proprio da Silvio Berlusconi per un valore di 62mila euro. “Sono andato io stesso ad Arcore a portarglielo, così ho avuto il piacere di fare la sua conoscenza”.

Oltre 2500 quadri

A quella prima visita ne seguirono altre 25: “Da me ha comprato oltre 2.500 quadri, rappresentanti prevalentemente figure sacre e nudi femminili, di cui oltre un migliaio provenienti dalla Russia“. La stima sul valore complessivo? Alessandro Orlando ha parlato di una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni di euro.