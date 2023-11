Marta Fascina torna in Parlamento (dopo 7 mesi), la cover del cellulare e l'anello al dito: i dettagli «targati» Berlusconi

Arriva alla Camera nel tardo pomeriggio dall'ingresso secondario al civico 24 in piazza del Parlamento, dribblando i giornalisti. Marta Fascina torna in Parlamento dopo circa sette mesi di assenza dall'Aula per votare la fiducia al decreto Caivano. Fa il suo ingresso nell'emiciclo accompagnata dal capogruppo di Fi Paolo Barelli e dal sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, suo ex compagno di liceo a Portici.

Il ritorno

Per il ritorno sceglie un tailleur nero con scarpe basse (ballerine sempre in tinta) con borsetta (clutch) in black, ancora in segno di lutto per la morte del suo compagno e leader azzurro(i capelli biondi sono raccolti in uno chignon).

Fascina prende posto al suo scranno, tra un altro fedelissimo, Stefano Benigni e Ferrante.

Vengono a salutarla vari azzurri: si ferma a parlottare con lei Polo Emilio Russo, lo stesso Barelli. C'è chi le fa il baciamano , chi le tiene stretta la mano come Rita Dalla Chiesa , chi le dà un bacio sulla guancia come l'ex azzurra, ora esponente della Lega , Laura Ravetto. I giornalisti non la mollano un attimo, neanche dalla tribuna stampa.



I particolari

Due i particolari, infatti, che balzano agli occhi dei cronisti che la vedono arrivare alla Camera nel tardo pomeriggio per votare la fiducia al decreto Caivano: la 'cover' dello smartphone con il voto del Cav e il 'solitariò al dito, un grande diamante a forma di cuore, anello regalato dal leader azzurro alla sua compagna per le 'nozze simbolichè a Villa Gernetto, nel marzo del 2022. '