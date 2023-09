Berlusconi day, statuine e foto a Paestum ma l'ologramma non c'è

«Dov'è l'ologramma?». «È all'ingresso? No, non c'è più,l'hanno tolto...». «La verità è che non c'è mai stato...». All'hotel Ariston di Paestum, location scelta da Forza Italia per il B day, tanti sono alla caccia del Berlusconi in 3D, che avrebbe dovuto accogliere militanti, simpatizzanti e delegati per la “tre giorni ”in memoria del Cav.

L'ologramma che non c'è

L'ologramma di Silvio, la sagoma con il suo volto fluttuante che saluta chi è venuto a commemorarlo non c'è. Annunciata prima delle kermesse, raccontano che l'idea del leader di Fi tridimensionale, che subito ha avuto un forte impatto mediatico, sia stata alla fine accantonata, perchè non gradita ai figli, oggi a Milano per ricordare il padre.

«Nessuno dei dirigenti di Fi ha potuto vederla prima - assicurano - perchè si trattava solo di un semilavorato, ancora da completare. E appena abbiamo saputo che il progetto non aveva avuto il via libera, è stato accantonato». Si trattava, spiega chi ha lavorato al manufatto di tecnologia digitale che riproduce in 3D, di una ventola olografica, di circa 60 cm, (la grandezza di un normale ventilatore a piantana) capace di proiettare l'immagine tridimensionale di Berlusconi. Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, taglia corto. «L'ipotesi dell'ologramma non è mai stata presa in considerazione». Non c'è Silvio in 3D ma il protagonista resta l'ex premier, che compare su manifesti, dipinti, sculture, maxi collage di foto ricordo.