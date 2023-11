Barbara Guerra e le altre olgettine, chi sono le ragazze sfrattate dagli eredi di Berlusconi e cosa è successo

Niente più mensile per le Olgettine, che ogni mese hanno ricevuto 2.500 euro da Silvio Berlusconi che così intendeva risarcirle, disse, dai danni che avevano subito alla loro reputazione per essere state coinvolte nei vari processi Ruby. Ma le ragazze ospiti alle serate ad Arcore non ci stanno. E alla lettera arrivata nei giorni scorsi con cui l'Immobiliare Dueville annuncia lo sfratto in quanto, con la scomparsa del Cavaliere, anche il contratto in comodato d'uso è estinto, replicano: «è un dono» e fa parte «di un accordo risarcitorio». Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani assolte nel processo Ruby ter, dopo la richiesta della società di restituire le ville gemelle a Bernareggio, in Brianza, dove da anni vivono gratuitamente per volere dell'ex premier, reagiscono.