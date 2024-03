Marta Fascina, la dedica a Silvio Berlusconi nel giorno del loro anniversario: «Uniti per l'eternità»

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi. «Uniti per l'eternità». È il messaggio che scrive sui suoi canali social l'ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, nel giorno dell'anniversario della loro festa matrimoniale, il famoso matrimonio simbolico che si tenne a Villa Gernetto il 19 marzo 2022. Il post è accompagna da una foto del Cavaliere con affianco la compagna che sorreggono una torta con le loro iniziali, S e M, è una scritta, «felice anniversario». Un pensiero simile a quello che Fascina, deputata di Forza Italia spesso criticata dal suo partito per la sua assenza da Montecitorio, dedica al compagno a ogni ricorrenza, dopo la sua morte.

Il ricordo dell’ex premier, morto a 88 anni il 12 giugno del 2023, ritorna costantemente sui social di Fascina.

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, aveva postato un’altra fotografia che la ritraeva col Cavaliere circondati da torte e palloncini a forma di cuore: «Oggi – diceva il post che accompagnava quell’immagine – come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo».