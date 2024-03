Fedez, Marta Fascina e la compagna di Giuseppe Conte. Non solo il ministro Crosetto: chi sono gli spiati dell'inchiesta sul dossieraggio

Si allarga l'inchiesta della procura di Perugia sulla presunta attività di dossieraggio per cui sono indagati il magistrato antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, per un totale di quindici persone tra cui alcuni giornalisti. Le indagini sono partite da una denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto, ma non è l'unico nome noto tra gli "spiati". I dossier hanno infatti riguardato non solo il ministro Crosetto ma anche altri politici, manager e personaggi di primo piano.