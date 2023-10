Stupro Palermo, la 19enne conferma le accuse: «Non fu consensuale, volevo solo Angelo». Le domande choc degli avvocati

Stupro di Palermo, a quasi tre mesi dallo scioccante caso oggi si è tenuto l'incidente probatorio davanti al gip in cui la vittima, una ragazza palermitana di 19 anni, ha ripercorso la notte degli abusi e puntato il dito contro il «branco» che ha denunciato dopo le violenze.

Stupro Palermo, l'incidente probatorio

La 19enne ha ribadito le accuse e confermato il suo racconto, puntando il dito contro i sette giovani che l'avrebbero violentata in gruppo. Nel corso dell'incidente probatorio, che si è svolto davanti al gip, per oltre sei ore la vittima ha ripercorso quella notte, rispondendo alle domande dei magistrati e degli avvocati.



Pacata, fredda ha risposto anche alle domande dei legali degli indagati, tutti detenuti da mesi. Una sorta di faccia a faccia quello che si è svolto, con la vittima in un'aula e gli accusati in un'altra. «Non fu un rapporto consensuale», ha detto smentendo la tesi dei difensori.