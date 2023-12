Compra un vaso da 3,50 euro ma scopre che è un pezzo di Carlo Scarpa. Lo rivende all'asta per 97 mila

Compra un vaso al mercatino dell'usato spendendo 3,99 dollari (3,65 euro), ma scopre che si tratta di un pezzo da collezione e lo rivende all'asta per 107mila. Il vaso in questione, infatti, era un'opera di Carlo Scarpa, architetto e designer veneziano morto nel 1978, che negli anni Quaranta ha realizzato diversi vasi d'autore, che sono entrati a far parte della sua serie "A pennellate". «Pensavo fosse un'opera da mille o duemila dollari, sul vaso non c'era il prezzo», le parole della donna riportate dal New York Times. Jessica Vincent, invece, nelle mani si è trovata un pezzo d'opera di grande valore.