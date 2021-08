Lascia lo sporco del cane in un vaso ma le telecamere del posto lo incastrano. Reazioni forti dopo la denuncia dell'episodio

CIVITANOVA - Prende la sporcizia lasciata a terra dal suo cagnolino e, come se nulla fosse, la nasconde nel vaso che contiene un bonsai, davanti ad un studio di professionisti. Senza sapere, ovviamente, che tutto il suo gesto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

«Negli ultimi tempi via Indipendenza è stata oggetto di miglioramenti e di innovazioni molto interessanti – ha detto il titolare dello studio di consulenza per le imprese, che ha “denunciato” l’episodio, invitando i suoi concittadini ad maggiore educazione -. Sono state collocate lungo la via nuove panchine e piantumati nuovi alberi. Questo ha portato giovamento a tutti coloro che hanno lungo via Indipendenza la propria abitazione o la propria attività. E anche i nostri clienti, che vengono anche da fuori dei confini nazionali, sono rimasti piacevolmente sorpresi di averla trovata rinnovata, e più bella».



«Ma - ha continuato il professionista - noto che non tutti hanno rispetto e, nonostante tutto, la gente ancora non osserva piccole regole, come quella di non lasciare il proprio cane urinare e defecare lungo la strada oppure non pulire. È comportamento che porta danno. Civitanova è di tutti e come tale andrebbe rispettata. Dove ho il mio studio ho posizionato un bonsai, un ulivo, e un’altra pianta di una certa importanza in due grossi vasi. All’indomani della notte di Ferragosto, ho trovato nei vasi la sporcizia di un cane. Chi l’ha messa lì non si è accorto, però, che noi abbiamo delle telecamere puntate».



«Abbiamo portato i filmati agli organi competenti - denuncia il professionista -. Questo per far capire che nonostante Civitanova sia stata migliorata con un certo decoro per renderla più accogliente, c’è chi continua a fare queste cose, danneggiando tutti. Qualche tempo fa stavo parlando con una persona di fronte al mio studio quando una signora ha lasciato che il cane facesse pipì sul tappeto d’ingresso. Ero lì e la signora si è limitata a dire che “gli scappava”. Cosa rispondere a una frase così? Stesso scempio anche lungo la pista ciclabile e lungo via Civitanova».



Questa gente va fermata. A questo punto, ben vengano le sanzioni. Come diceva qualche saggio la gente capisce solo quando gli vengono sottratti i soldi dalle tasche. A tutto questo va aggiunto che via Indipendenza, ma anche via Civianova, diventano in certe ore piste per le automobili che sfrecciano a tutta velocità» ha concluso.

