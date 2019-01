Trova 15 milioni di lire nel vecchio vaso, Bankitalia «Non si possono cambiare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva trovato per caso, in banconote di vario taglio, in un vecchio vaso di ceramica, un regalo delle sue nozze avvenute nel 2001. Un ritrovamento, in un oggetto messo in cantina 18 anni prima perché non piaceva a lui e alla moglie e che invece li aveva resi felici lui: ma, di Dueville nel vicentino, dopo la bella notizia ha dovuto incassarne una pessima, quando allo sportellogli era stato detto che il cambio in eurodopo il 28 febbraio 2012.Se è vero però che era stato stabilito un termine decennale (2002-2012) per il cambio delle lire in euro è altrettanto vero - come sostiene ampiamente la Giurisprudenza - che qualsiasi termine di prescrizione o decadenza decorre da quando il soggetto è posto in grado di far valere il proprio diritto, quindi nei casi in esame i dieci anni per il cambio lire/euro decorrono dal giorno del ritrovamento delle somme in lire. Alcuni cittadini, in casi praticamente identici avevano sollevato l'illegittimità costituzionale del decreto Monti (art. 26 D.L. 121 del 6.12.2011) che aveva addirittura sancito l'immediata decadenza del cambio della lira in euro. In Italia ci sono attualmente circa 10 miliardi di lire in banconote «nascoste» e mai «convertite».L'uomo, tramite l'avvocato Annalisa De Angelis del Foro di Roma, ha deciso di trascinare la Banca d'Italia davanti al Tribunale Civile di Roma per ottenere la conversione delle somma in euro: «Abbiamo presentato una diffida pregiudiziale a Bankitalia sessanta giorni fa - spiegano dallo studio legale - non abbiamo ricevuto alcuna risposta, e quindi a questo punto presenteremo un decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma». Intanto la sentenza 216/2015 della Corte Costituzionale ha già spianato la strada ai piccoli risparmiatori, dichiarando l'illegittimità della norma Monti, e riportando il nostro Paese sulla lunghezza d'onda degli altri Paesi della Comunità europea dove è(esempio franchi, marchi, ecc.) anche dopo decenni.