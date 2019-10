Bambino di 3 anni muore travolto da un vaso: stava giocando nel cortile di casa

CUNEO - È morto all'alba il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato, in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell'ospedale Regina Margherita di salvargli la vita.

Roma, maiale attacca bimbo di 2 anni: operaio muore per salvarlo. Il piccolo è grave

Bimbo di due anni si sente male e muore in vacanza davanti ai genitori

Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA