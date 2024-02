Simona Tagli nuova concorrente del GF, chi è la showgirl. Gli attacchi a Beatrice Luzzi: «Acida e manipolatrice»

Questa sera su canale 5 torna il Grande Fratello. Alfonso Signorini aggiornerà in diretta il pubblico sulle codizioni di salute di Giuseppe Garibaldi che venerdì sera è uscito a causa di un malore. Inoltre, secondo fonti Leggo, due nuovi concorrenti entreranno a far parte della casa: Simona Tagli e un Nip.

Grande Fratello: questa sera nella casa entra Simona Tagli e un concorrente NIP

Chi è Simona Tagli

Un nuovo ingresso questa sera nella casa del Grande Fratello romperà gli equilibri già precari dei concorrenti. Nei giorni scorsi Giuseppe Candela aveva anticipato l'arrivo di Simona Tagli, ex showgirl e conduttrice televisiva che ha partecipato all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, salvo poi ritirarsi dopo poche ore.

Noi di Leggo siamo in grdo non solo di confermare questo rumors, ma antipare anche che insieme alla Tagli entrerà un nuovo concorrente Nip, ovvero un non famoso.